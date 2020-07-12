摩連奴仲試緊陣　阿迪達趁機攞佢命

周日(12日)晚英超爆發至激北倫敦打吡，由熱刺主場硬撼阿仙奴。雙方爭逐前4嗰張歐聯入場券仍未絕望，不過熱刺主帥摩連奴近期戰術搖擺不定，搞到戰績時好時壞，加上多名主力傷停都幾擇使，相反阿仙奴愈戰愈勇，打吡戰實打甩髀，平手盤值得捧場。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

熱刺主帥摩連奴死性不改，除咗季中接手時玩咗一輪瘋狂搶攻戰術後，近期又萌生保守念頭，但係採用3412、4231及433邊套陣式未揸定主意，場場都試陣咁，令眾將無所適從，加上艾歷迪亞被罰停賽，焗用狀態急跌嘅維頓漢鎮守中路，更令防線存隱憂。熱刺前線雖有哈利卡尼傷愈復出，但佢喺新陣式下減少墮後策應，多於禁區等機會，可惜無論係盧施素、孫興民、拉美拿等都冇乜供應畀到佢，上仗悶和般尼茅夫0比0之役，熱刺錄得射門零中龍嘅紀錄，難怪自復賽後只得2勝2和1負喇，另一中場迪利阿里又可能續抖，攻力進一步削弱。

與摩帥嘅舉棋未定唔同，阿仙奴經過復賽頭2場輸波後，主帥阿迪達為鞏固防線果斷變陣343陣式，讓哥拉辛拿斯客串中堅，夥拍大衞雷斯及梅斯達菲，再配合中前場球員回後助守，的確令防線穩陣咗好多。

「廠仔」客場腳軟病好番晒

阿仙奴喺上周賽和李斯特城後，聯賽連盃賽近5場取得4勝1和，戰績及信心全面回升。同時，向來客場腳軟嘅「兵工廠」，近期明顯有改善，連盃賽作客豪取3連勝，包括擊敗硬淨嘅狼隊，重燃爭前4嘅希望，除咗奧巴美揚近3仗聯賽入3粒，剛續約嘅小將布卡約沙卡，近2仗亦交出1入波及1助攻，之前因老婆臨盆而缺陣嘅尼高拉斯比比，今仗有機會復出，加上近3次聯賽交手未輸過，阿仙奴平手盤坐走望贏。