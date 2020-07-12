大帝球衣印字有決定　復賽目標只為贏

NBA本月底將會復賽，早前聯盟已批准參賽球員的球衣可自行印字，以支持反種族歧視，被視為奪標大熱之一的湖人周六進行抵埗後的首課訓練，王牌球星勒邦占士就話自己的球衣不會印上任何維權標語，繼續印上自己的名字。

湖人抵達奧蘭多迪士尼進行首課操練日，但杜域侯活及丹尼格連因檢測問題沒有出席訓練，消息人士透露出現了一個小問題，預計他們在周日會歸隊訓練。至於在首課操練當中，勒邦占士當然成為傳媒焦點，被問到球衣印字的問題，「大帝」表示：「我的球衣背面不會印上任何標語，這不是對那些交給球員的維權標語清單不尊重，我讚揚及支持這個決定的人，但這不是和我的使命及目標相符。」

他續稱：「我相信在球衣背面可表達一些觀點，但如果沒有，我覺得沒問題，不需要在球衣上印上什麼。」截止上周三，在350名球員中有285人選擇在球衣上印維權標語，17名球員選擇繼續用自己的名字。

對於NBA停擺之來，勒邦占士坦言未想過賽季會被取消，一直相信可以重開，他表示自己復賽只有一個目標，就是要攞冠軍。

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