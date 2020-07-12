比莉絲被隊醫性侵堅持上訴　拒絕2億美元和解

4面奧運金牌得主、美國體操女皇比莉絲日前登上雜誌《Vogue》封面，曾遭美國隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵的她在訪問中表示，「黑暗日子」過後，終於克服東京奧運延期的崩潰心情，重新踏上備戰之路。

前美國奧運體操隊隊醫納薩爾因涉及多宗性侵案被重囚175年，此案受害人逾150名，成為美國體操界最大性醜聞，有關紀錄片《運動員A》6月上映，令案件再次成為網民熱話。比莉絲在《Vogue》訪問表示，2018年看到前隊友Maggie Nichols的故事後，才意識到自己也遭到性侵：「看到她的報道之後讓我大吃一驚，因為我們接受著相同的『治療』！我曾找過有關性侵的資料，知道有些女生遇到的情況更差，所以我覺得我應該不是被性侵。加上我有些朋友、那些他最愛的女孩們，她們的經歷更是慘不忍睹，所以我一直把自己排除在外。」

23歲的比莉絲在里約奧運勇奪4金1銅，風頭一時無兩，可惜比賽結束後才是痛苦的開始。幾星期後，納薩爾的惡行被大肆報道，比莉絲形容當時心情跌落谷底：「那段日子非常黑暗。我終日在睡覺，因為我認為這是離死亡最近，而又不會傷害到自己的行為，睡覺使我逃離這個世界，逃離一切問題。不是我要做一個完美的人，而是美國想我成為這樣的人，我覺得我好像令其他人失望了。」

東京奧運延期一年對比莉絲來說是惡夢的延續，花了一段時間才能接受現實，「如果要為東京奧運的夢想奮鬥，就要繼續在被人侵犯的地方訓練，一想到這更令我心碎。」包括比莉絲在內140位受害人早前向美國體操協會及美國奧委會提告，今年2月美國體操協會提供2.15億美元的和解協議，使美國奧委會免責，無須向納薩爾案受害人作出賠償，不過此提議遭拒絕。

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