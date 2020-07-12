F1　咸美頓由頭帶到尾　力追車神紀錄

一級方程式（F1）賽車周日（12日）晚在奧地利站上演「背靠背」第二擊。頭位起步的6屆世界冠軍咸美頓，成功擺脫上一站失落前3的陰霾，將領先優勢保持到最尾，以1小時22分50秒683的時間衝線，相隔3年再在奧地利站奪冠，贏得個人第85場職業冠軍，距離德國老車神舒麥加保持的91勝紀錄再近一步。其平治隊友保迪斯以13.719秒之差緊隨其後，紅牛車隊麥斯韋斯塔本則奪得第3名。

咸美頓早前於奧地利站首戰，因排位賽及正賽期間犯規被罰，最終無緣頒獎台。今仗同樣賽道再次出戰，「黑帝」沒再手軟，繼排位賽冒着大雨勇奪頭位起步資格，正賽繼續保持强勢，全程未曾跌出前2位置，以絕對優勢搶得今季首個分站冠軍。他賽後興奮表示：「我們車隊的策略非常成功，我很高興重返第1名，感覺好像經歷了很長時間。我太愛背靠背比賽了，我可以這樣作賽一整季！」

而上仗因機件故障提早畢業的麥斯韋斯塔本，今仗繼續以次名起步，最終沒有浪費紅牛車隊的主場之利，緊隨平治車手保迪斯其後，取得第3名。麥拿侖車隊亦繼續交出不俗表現，尤其早前首奪分站前3的諾利斯，今仗尾段發力，最後一圈連過數車，精彩搶下第5名。

至於法拉利今站開局可謂一場「災難」，首站第2名衝線的勒卡歷，排位賽期間犯規被罰退後3位起步，去到正賽第一圈就與隊友維度爾相撞，結果兩架紅色戰車今仗早早退場，勒卡歷隨即作出道歉，承認自己需要為意外負上主要責任。兩場「背靠背」奧地利站戰畢，F1下周日將移師匈牙利，進行今季第3場分站賽。

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