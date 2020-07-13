足總又上立會　議員：有VAR都想趕足總出場

就香港足球總會早前向政府提交「展望 2025 策略計劃」（新5年計劃），足總主席貝鈞奇、總幹事袁文川周一（13日）與民政事務局局長徐英偉等官員，出席立法會民政事務委員會回答議員質詢。會上各方就「新5年計劃」內容進行討論，並通過3項由議員提出的動議，希望完善足總管治及足球發展。

足總將在2020至2025年施行的「新5年計劃」，日前已獲民政局專責小組通過，計劃涵蓋7項目標，包括推動香港隊打入2034年世界盃、加強財務可持續性及管治等。計劃書周一（13日）被民政局送上立法會民政事務委員會討論。民政局局長徐英偉開場時，重提局方經過審視足總過去的表現好壞、審計署第74號報告指出足總管治不力後，將在「新5年計劃」上削減用於聘請26個資助職位的撥款，由每年1,845萬減少至1,560萬，並會在2022年底中期檢討，撥款視乎足總表現再作調整。

提問環節期間，議員馬逢國指出近期有不少球會贊助商因疫情緣故退出，詢問政府未來會否考慮提供稅務優惠，鼓勵商業機構支援本地足球。徐英偉指現行計劃已有相關稅項減省方法，例如總會舉辦籌款活動後可向政府申請扣稅，然而未有正面回應會否考慮增添稅務優惠。

會上提出改善動議的邵家臻議員，發言時形容足總管治，猶如球隊在比賽中「符碌」取勝，認為在審計署提出14項不足後，足總於帳目委員會上的回應依然「牛頭不搭馬嘴」。他同時批評政府眼見足總存在管治問題，卻堅持撥款予足總的做法不妥：「如果我有VAR（視像助理裁判），當然想趕足總出場，點會仲可以有撥款？」他建議體育委員會監管足總的機制需要「加辣」，設立獎罰分明的制度。另外他亦提出地區球隊撥款長期缺乏監察的問題，批評受資助球隊過往長期缺席區議會會議。

委員張超雄則稱足總的管治多年積弱，特別指出足總架構較一般公司奇特，又批評前機構管治總監胡子慶失職。張議員亦提議董事局應該增加教練、球員、球迷董事，增加不同持分者的參與度。足總主席貝鈞奇回應，近期常被批評的高層胡子慶和行政總裁溫達倫現已離職，會方亦可趁機會檢討架構上有否重疊職能的情況。

委員陳沛然亦就，政府反對足總計劃在全港多區興建足球訓練中心一事，詢問足總的計劃構思。貝鈞奇回應，計劃是想鼓勵球會自行在各區籌組訓練中心。陳質疑香港土地匱乏，就連傑志足球訓練中心亦曾面對收地問題，詢問局方如何協助。體育專員楊德強坦言，此計劃實行上有困難，球會如要自設訓練中心，需自覓土地後向民政局申請，經諮詢及規劃後才有機會成事，但政策上民政局會配合球會。

會議最後通過3項分別由邵家臻、陳沛然和陸頌雄委員提出的無約束力動議，包括「在審批撥款期間，增設賞罰機制，希望藉此令足總更積極達成指標」；「改革足總董事局，加入球員、教練或領隊及球迷，3大持分者的董事席位」；「進一步增加青訓、女子及草根足球發展資助，並保障教練及有關職員能獲得合理報酬」，3項動議經舉手投票後，均獲全數通過。