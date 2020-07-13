曼城歐聯命運今揭盎　英超煞科日堅精彩！

英超今季歐聯資格爭逐異常激烈，第3至第5位嘅車路士、李斯特城同曼聯咬得緊湊，第6位嘅狼隊亦都仲有希望，再加上曼城對「歐戰禁令」嘅上訴會喺今日宣判，令來季歐聯資格充滿變數。更加精彩嘅係，今季英超煞科戰戲碼，正正就係依家排3至6位嘅4大勁旅互撼，認真精彩！

利物浦同曼城已經穩奪冠、亞軍，而車路士(60分)、李斯特城(59分)同踢少場嘅曼聯(58分)只係有2分差距，狼隊周日3比0大炒愛華頓後，依家亦有55分排第6位，仍然有機會後來居上，而呢4隊波今日將會密切注視曼城上訴結果，若果曼城上訴失敗被禁出戰歐洲賽2年，英超第5位就會獲得歐聯資格，影響重大。

歐洲足協今年2月宣布，曼城因違反財政公平條例，由下季開始被禁踢歐洲賽2年，曼城就向國際體育仲裁法庭(CAS)提出上訴，上月進行3日嘅聽證會之後，結果會喺今日(13號)宣布。曼城方面近日表示對上訴成功充滿信心，領隊哥迪奧拿就表示無論乜嘢結果都會尊重判決。

英超前4定係前5踢歐聯好快就知道，不過最終參賽名單好可能要去到球季最後一刻，事關26號煞科日戲碼，正正就係車路士(第3位)主場對狼隊(第6位)，同埋李斯特城(第4位)主場對曼聯(第5位)，勢必成為英超終極高潮！