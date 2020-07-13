曼聯贏波即入前4　冇理由甩拖啦

周二(14日)凌晨英超獨腳戲，曼聯主場迎戰修咸頓。「紅魔鬼」聯賽4連勝弗到漏，加上「車仔」今輪輸波，曼聯只要贏波就上番前4，戰意必堅；「聖人」近期表現唔曳，除主場贏過曼城，頻有士哥嘅丹尼艾格斯亦有力問鼎神射手，冇包袱下有本錢同「紅魔鬼」鬥攻，熱捧中位數2.5球大盤！（Now 621周二凌晨3時直播）

曼聯毫無疑問係英超現時最弗球隊，復賽後5戰4勝1和，除首仗打和熱刺1比1，之後分別擊敗錫菲聯、白禮頓、般尼茅夫及阿士東維拉，更係英超史上首支連續4場淨勝對手3球或以上嘅球隊。由於車路士周日凌晨輸畀錫菲聯，曼聯現時少踢一場又落後「車仔」2分，今晚贏到就可趕過「車仔」進佔前4，主動權喺自己手，現階段當然唔想失分，斷送大好形勢。

曼聯自保羅普巴傷愈復出後，將波基斯費南迪斯推前擔任進攻中場，「雙核」分工清晰，全面釋放進攻火力，傳射俱佳嘅「波費」唔單只「冧莊」連奪兩月英超最佳球員，更成功激活前線三叉戟拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特，不過門將迪基亞及中堅哈利馬古利喺對熱刺及般尼茅夫都先後出醜，搞到球隊先落後，後防並唔穩陣。

修咸頓作客照攻

修咸頓聯賽重開後只係輸過畀阿仙奴，主場面對2哥曼城更全取3分，成功提早上岸，佢哋今季作客成績好過主場，44分入面有27分喺客場取得，而且17場作客聯賽亦只得2場冇入波，有本錢爭取士哥。射手丹尼艾格斯近5場勁轟4粒，仲有機會爭神射手，一定搏盡。曼聯近4場聯賽入14球，其中9球喺上半場射入，除熱捧2.5球大盤，1.5球半場大亦可兼投。