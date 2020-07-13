曼城上訴成功！下季可以踢歐聯

曼城因違反「財政公平條例」，被歐洲足協判罰禁止參加未來2屆歐洲賽事一案，上訴成功！

國際體育仲裁法庭周一(13日)宣布，推翻歐洲足協嘅「禁賽令」，由於曼城已穩奪今季英超亞軍，意味可以出戰下屆歐聯，原本罰款3000萬歐元，更加減至1000萬歐元。

曼城會方立即發表聲明，歡迎國際體育仲裁法庭嘅裁決，感謝當局還球會清白，領隊哥迪奧拿喺判決前1日已經表明好有信心會上訴成功，話自己會安心瞓覺，更指有唔少英超球隊都好關注判決，但唔好有「無謂嘅幻想」。

原本如果曼城上訴失敗，今季英超第5位球隊，就可以補上參加下屆歐聯，當中涉及曼聯、李斯特城、車路士、狼隊、錫菲聯、熱刺等多支球隊嘅利益。

曾經有傳如果曼城無緣歐聯，領隊哥迪奧拿、奇雲迪布尼、史達寧等球星可能離隊，令「藍月亮」面臨星散危機，依家總算雨過天晴。

歐洲足協今年2月宣布，曼城因違反「財政公平條例」，判罰佢哋禁止參加未來2屆(20/21球季、21/22球季)歐洲賽事，同時罰款3000萬歐元。

歐洲足協嘅獨立調查小組指曼城喺2012年至2016年間，利用誇大嘅贊助收入「造數」，先至得以達到歐洲足協定下嘅「財政公平標準」，並指曼城喺整個調查過程當中擺出不合作態度，同樣係違反歐洲足協守則。

曼城方面當時回應，稱對於被罰禁賽嘅結果「失望但並不意外」，批評歐洲足協喺2018年展開調查嗰陣，已經多次「明示」想有呢個結果出現，所以球會一早已做好反抗準備，並向國際體育仲裁法庭提出上訴，最終成功。