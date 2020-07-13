VAR救維拉一命　英超護級一樣激

英超歐聯席位爭崩頭，護級形勢同樣緊湊，今周榜尾5支球隊除包尾嘅諾域治輸波提早宣布降班，其餘4隊齊齊贏波，其中阿士東維拉喺主場多得VAR「發功」，加上馬莫特查斯古特包辦2個入波，2比0擊敗水晶宮，護級仲有價講。上半場開波僅7分鐘，水晶宮中堅馬馬度沙高接應角球頂入，VAR卻指佢犯手球，但從電視慢鏡顯示沙高同皮球接觸點似係膊頭，最終球證跟隨VAR指示判入球無效。大難不死嘅維拉之後憑查斯古特喺上半場補時及換邊後初段連入2球，全取3分，以35戰得30分排尾2，落後第16、17位嘅韋斯咸及屈福特4分，護級仲有一線生機。

睇番幾隊餘下賽程，韋斯咸有兩場關鍵「6分波」，分別喺主場迎戰屈福特及阿士東維拉，另外仲會作客力爭歐聯資格嘅曼聯，絕對唔易應付。屈福特除咗鬥韋斯咸，仲要硬擺曼城、阿仙奴2支Big6，搶分亦充滿阻力。反而尾3嘅般尼茅夫下仗雖要作客曼城，但最尾2場對手只係踢緊風流波嘅修咸頓及愛華頓，話唔定有機會後來追上。

榜末球隊餘下賽程

第15位：白禮頓（35戰36分、得失球差-16）

18/7 客vs修咸頓

21/7 主vs紐卡素

26/7 客vs般尼

第16位：韋斯咸（35戰34分、得失球差-15）

18/7 主vs屈福特

23/7 客vs曼聯

26/7 主vs阿士東維拉

第17位：屈福特（35戰34分、得失球差-21）

18/7 客vs韋斯咸

22/7 主vs曼城

26/7 客vs阿仙奴

第18位：般尼茅夫（35戰31分、得失球差-24）

16/7 客vs曼城

19/7 主vs修咸頓

26/7 客vs愛華頓

第19位：阿士東維拉（35戰30分、得失球差-27）

17/7 客vs愛華頓

22/7 主vs阿仙奴

26/7 客vs韋斯咸