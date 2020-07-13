【東體爭議】公義與金錢！都係金錢贏

曼城上訴成功，推翻歐洲足協「歐戰禁賽令」，再次顯示「金錢足球」嘅勝利，唔好話曼城真係拎出「有力證據」打贏官司，甚至連歐洲足協本身「都想曼城贏」，講到尾都係錢作怪。

曼城「以本傷人」，甚至涉嫌「造數」逃避「財政公平條例」，情況固然唔理想，但無可否認，「藍月亮」經過中東財團近10多年經營，已經成為世界一線知名球會，作為最高水平球會賽事嘅歐聯，如果冇曼城參與，的確唔夠完美。

事實上，除咗曼城之外，唔少大球會盤數都好可疑，例如巴黎聖日耳門，難道真係可以一一褫奪佢哋歐戰資格嗎？

呢班豪門早已經奠定歐聯重要角色地位，如果歐聯冇咗星光熠熠嘅球會參賽，收視肯定大跌，繼而轉播費縮水，令歐洲足協自己利益都受損，大球會同歐洲足協嘅利益其實已經綁埋一齊。

特別係新冠肺炎疫情之下，歐洲足協經唔起再受財政上嘅打擊，無奈「財政公平條例」係由佢哋自己設立，必須去執行，依家曼城甩難，有咗案例之後，各大球會可以放心繼續打造金鑽陣容。

歐洲足協「管唔到」，反而可以鬆一口氣，專心繼續利用由豪門支撐嘅歐聯吸金，「財政公平條例」不久將來可能會變成「歷史文件」。