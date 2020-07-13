再封場+收緊禁聚+停健身室　甲一球員無奈　

行政長官林鄭月娥今晚（13日）宣布，因應新冠肺炎疫情持續，決定再度收緊禁聚令及停業令。康文署晚上發出文件，指有需要採取進一步限制措施，減少社交接觸。該署將於7月15日起暫停開放所有較早前重開的康樂和文化場地及設施，包括室內場館，直至另行通告；同時亦取消7月份餘下的所有康樂、體育及文化活動。

對於康文署場地再度關閉，甲一球隊滿貫後衛葉俊傑感到無奈：「近日疫情反彈，我能理解封場是沒辦法的辦法。但私心來說，我當然不想封場，畢竟暫時沒什麼個案是在康文署運動場所感染的。」禁聚令方面，政府將聚會人數則收緊至4人。

除了康文署轄下的康體場所會關閉外，收緊禁聚令及停業令更包括關閉遊戲機中心、健身中心、卡拉OK、酒吧、麻雀館及美容院等12類處所，所有措施由周三(15日)凌晨起生效，為期7天，之後再檢討。

對於健身中心要再次關閉，剛於上月「做老闆」開設健身中心Fitness Fuel HK的香港籃球隊代表鄭錦興表示無奈：「因為未確認源頭，四方八面都有人中招，現在比之前更加需要封場。我們明日起將會暫時停業，蝕錢都無辦法，因為健康最要緊，希望大家提高防疫意識，讓疫情快點過！」阿興原有份岀戰工商盃，惟籃總今早已宣布賽事押後，加上籃球場、健身中心都關閉，他表示只能在家訓練。

事實上，香港籃球總會今晨（13日）發聲明，因應疫情轉變，緊急煞停原定今晚復賽的第41屆工商盃全港公開籃球賽，直到另行通知。現在政府再收緊體育場地的開放，球隊連練習將被迫再暫停，究竟8月底開鑼的高級組銀牌賽能否如期舉行，實在存有很大變數及疑問。

康文署晚上發出公開文件，詳細列出各項公共服務最新安排。戶外康樂場地及設施包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、草地球場、人造草地足球場、硬地球場、門球場、乒乓球枱、燒烤場、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、露天劇場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和貝澳營地等，將暫停開放。另外，所有室內體育設施包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等亦將於7月15日起關閉。