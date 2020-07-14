「費格遜時間」失手　曼聯和波錯失前4

英二(14號)凌晨英超關鍵大戰，原本贏波就可以升上第3位嘅曼聯，作客修咸頓喺「費格遜時間」失手慘被逼和2比2，痛失2分後曼聯同第4位嘅李斯特城一樣有59分，但得失球較差而排喺第5位，最後3輪聯賽會決定來季歐聯命運。

由於曼城周一上訴成功打甩歐洲賽禁令，意味只有前4名球隊可以躋身下季歐聯，近期狀態大勇嘅曼聯今場作客修咸頓本來係大好機會，雖然12分鐘先被史超活岩士唐攻陷，但「紅魔鬼」喺20分鐘同23分鐘由拉舒福特及安東尼馬迪爾連環入波反先。

曼聯傳奇領隊費格遜今場戴住口罩入場觀戰，但諷刺嘅係，當今場波進入著名嘅「費格遜時間」(補時賽嘅額外補時)，曼聯竟然係失波嗰隊，修咸頓憑住角球混戰，由後備入替嘅奧巴菲美門前鏟入，令曼聯痛失可能係賽季關鍵2分。

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球證原本補時5分鐘，但奧巴菲美入波已經係95分鐘47秒，據Opta數據顯示，呢個失波係曼聯喺英超年代，奧脫福球場嘅「最遲失波」。曼聯領隊蘇斯克查賽後表示：「呢個係最壞嘅失波時間，但足球就係咁，我哋都試過好多次絕殺贏波，或者我哋今場唔值得贏波，修咸頓從來冇放棄，佢哋踢得好好。」