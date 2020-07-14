火箭大牌球星確診　NBA指反禁令即重罰

早前指沒有跟隨球隊出發到奧蘭多的火箭球星韋斯布克，周一在個人社交網自己宣布染上新冠肺炎病毒，並正在進行隔離；而NBA亦發出聲明「中招」球員繼續上升，即使進行檢查，最近仍2人入營後確診。

韋斯布克與「大鬍子」占士夏登早前未有隨火箭大軍啟程前赴奧蘭多，已被外界揣測，韋斯布克在Twitter自認已確診，繼杜蘭特之後再有大牌球星染上新冠肺炎，「我之前進行新冠肺炎檢測結果呈陽性，現已隔離，但自己身體情況感覺不俗，希望可以快點確認痊愈，然後歸隊。謝謝你們所有人的祝福及支持，請認真重視病毒，注意安全。」接下來韋斯布克要經過兩次檢測呈陰性才能歸隊，他今季場均27.5分8.1籃板及7助攻，對球隊相當重要。

隨着韋斯布克自己宣布確診，有消息指另一位火箭球星占士夏登很可能會已經「中招」，他同樣沒有隨火箭出發，至今沒有特別消息，而有傳媒發現占士夏登最近一次公開出現就在6月25日，距離火箭大軍出發的日子7月9日正好是14天，事實上這段日子裡，占士夏登在社交平台上確相當沉默。

NBA球員確診的數字仍然繼續上升，即使他們進入奧蘭多復賽區之前已進行病毒檢測，但聯盟剛公布入營後仍有人「中招」，據聲明消息指：「自球隊7月7日進入園區，對322名球員檢測，發現2名球員在隔離期間確診陽性。他們已離開園區，在家或指定地方進行隔離。」自7月1日以來對球員的檢測中，共發現19人確診。NBA復賽定於本月底重開。

此外，聯盟對於已進入奧蘭多復賽園區的球員，亦有嚴格規管，球員違反防疫規定將被頂級重罰，有消息指有兩名球員違反規定，當中包括帝王中鋒賀姆斯離開指定區域取外賣，及火箭的卡巴奴亦擅自離開酒店房間，他們已被重新隔離。消息指若再有球員違反禁令，每缺席一場比賽將損失大約1%的人工，以賀姆斯為例缺席一場就要扣大約5萬美元的人工。

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