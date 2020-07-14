港籃楊睿騏：有空位就要起手

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年紀輕輕已躋身香港籃球代表隊的楊睿騏，近年為東方龍獅打拚贏得各方讚譽，每逢有機會獲派落場都會全情投入，甚至在關鍵時刻挺身而出，屢創驚喜，已被視為港籃未來接班人！今次「睇體 facebook」的「搵球星傾吓偈」環節就由楊睿騏親自回應他原來受爸爸薰陶而開始打波，以及他身披港籃戰衣的心情。

司徒大導：2018年甲一總決賽最關鍵嘅第5場第4節，你射入咗3球高難度嘅3分，帶領東方龍獅拎到總冠軍。當時只得19歲又係新仔嘅你，喺邊度得嚟嘅勇氣，喺艾利諾、李琪等「大佬林立」嘅球隊入面敢於「起手」？之後你更加入選港隊出戰亞運會，嗰幾個月算唔算你人生中「最光輝時刻」？

楊睿騏：當時真係因為年紀尚小，所以無顧慮太多因素，睇到隊友們畀Signal，留意到有空位就把握機會起手。代表香港隊當然係最光輝時刻，因為出戰亞運係十分難得嘅機會，可以同其他國家嘅精英對賽，獲得唔少珍貴經驗。

Anton Fung：跟隨東方及港隊到外地征戰，最難忘係去邊個國家比賽？

楊睿騏：最難忘嘅比賽係印尼亞運，當時有一場對日本嘅比賽，大家比分都好接近，非常難忘。

Mars Lee：Hi Ricky，其實你最初係點樣開始打籃球？聽聞你爸爸特別支持，是嗎？而男拔年代嘅成長磨練，對你最大嘅啟發係乜嘢？好似Nike League攞MVP咁，點解你唔算高大，但可以打贏咁多高佬，咁有自信？

楊睿騏：因為爸爸以前都係一個籃球員，所以有好多機會可以一齊練習，以及給予支持同改善意見，而且更由小時候開始培養籃球興趣。男拔年代嘅磨練令我有一班好好嘅戰友，一齊成長突破。

Hoi Ming Lo：你認為自己準備好做隊中正選一號位未？另外想知道你依家外圍射術有冇大進步呀？

楊睿騏：我認為球隊中有好多前輩都係我嘅學習對象，令我有更大進步，所以會繼續努力以做正選為目標。呢一段時間喺復康過程當中，希望之後可以喺外圍射術有進步！

Chim Chan：喺籃球圈邊個同你最老友？

楊睿騏：陳怡富

Timothy Chan：點解會揀着10號波衫？

楊睿騏：因為Kobe Bryant為美國隊比賽嘅時候，就係着住10號球衣，我十分之仰慕佢，所以我就揀咗10號球衣！

特務飛龍：你最鐘意邊位NBA球星？NBA球隊？

楊睿騏：我最鍾意就係猶他爵士，以及曾經效力爵士嘅Deron Williams（迪倫威廉士）。

Chun Kit Hau：想問你未來除咗做職業球員外，仲有冇其他想發展嘅地方？甚至乎係去外國做職業球員？

楊睿騏：除咗做職業球員外，我都好希望可以去外國交流，吸收新技術。

Matthew Lee Edwards：球會外援點樣幫到你喺球技/心態上進步？

楊睿騏：對位上面可以不斷嘗試新嘅方法，亦都可以向佢哋請教點樣喺比賽中令自己有更穩定發揮，以及更正面心態。

Tia Tia Tia：想問你喜歡邊類型女仔？女朋友需唔需要識打籃球？

楊睿騏：現在的女朋友就係我嘅理想型，樂觀、活潑嘅類型，唔需要識打籃球。

Ivan Cheung：你覺得自己仲有乜嘢不足之處要去改善？

楊睿騏：防守方面要有更穩定嘅表現，其次傳球嘅決定可以更加果斷。

Joey Chan：如果冇打籃球會做邊一個職業？

楊睿騏：如果冇打籃球的話，我應該會去做救護員。

SinHang Chu：你幾時再落尚寧，好多年冇撞過你～

楊睿騏：等我傷患好番晒之後一定去。

Franko Lun：你平時有乜嘢嗜好？

楊睿騏：Practice & gym！有時都會打機玩「傳說對決」。

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