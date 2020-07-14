精工50周年　陳發枝黃國安重溫輝煌時代

在70、80年代稱霸香港球壇，被譽為香港史上最成功足球隊的香港精工今年踏入第50周年。為了慶祝和記念這個「里程碑」，特意舉辦一個50周年回顧展，而兩位名宿陳發枝及黃國安亦有出席支持。

《香港精工足球隊50周年回顧展》展出了球隊歷年的球衣￼、獎牌及獎盃等，甚至有球王比利簽名球鞋。不過當中最矚目必定是限量推出的兩款香港製造，精工足球隊50周年復刻版PUMA球衣，分別是第一代和宣布解散時所穿著的。

這兩款復刻版球衣由本地潮流服裝店INCREDIBLE和PUMA聯手製造，主理人Keith表示在車線位、￼鈒骨位、布料、燙畫等每一項細節都十分仔細，力求做到與當年球衣完全相同的效果，當中更遇到不少困難：「最難相信喺模仿當年製衣嘅技巧，部份70、80年代時所採用嘅製衣技巧已經式微，例如球隊標誌同數字，工序比現在複雜，最後師傅用咗三日時間改裝衣車，先可以成功車縫出當時嘅效果。」￼￼

更值得一提的是，宣布解散時所穿的球衣復刻版將會印上號碼10號，即屬於已故的香港球員胡國雄先生，更顯這件復刻版球衣的珍貴。

名宿陳發枝對今次展覽表示興奮：「今次展覽見到咁多精工球衣，好似返番去球員年代。」他亦希望入場球迷可以藉此更了解和支持本地足球：「相比之前精工、南華，依家實在太少人入去球場睇波，香港足球好難可以再復興￼。」另一位名宿黃國安亦認同其講法：「年青人有太多娛樂，加上又唔似以前咁，請到咁多好波嘅國外球員嚟踢，好難吸引到人入場。」

除此之外，擔任展覽嘉賓的郭嘉諾認為在康文署封閉球場後，今屆港超聯應該暫停，等待下季再重開：「根本就冇場踢，將軍澳足球訓練中心(￼FTC)只係一個訓練場地，連觀眾席都冇，點可以用嚟比賽。」