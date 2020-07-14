體院加強限制　新措施周三生效

因應香港爆發第三波疫情，香港體育學院明日（15日）起實施為期7日的新措施，包括只開放設施予全職運動員訓練、體能訓練中心每節只容納最多30名運動員，及餐廳採取「一人一桌」措施。

疫情再度襲港，政府昨晚公布新一輪防疫措施，包括重新收緊禁聚令、暫停開放康文署場地、健身中心等。香港體育學院社區關係及市務總監李忠民表示，為限制體院人流，減低病毒傳播風險，體院明日起亦會採取3項新措施。

當中包括只開放設施予約500名全職運動員訓練，暫時禁止所有兼職運動員返回體院；體能訓練中心每節只可容納最多30名運動員；以及餐廳每桌限制一人使用。李忠民表示已諮詢政府，體院餐廳的性質有別，故毋須跟從6點後不准堂食的規定。上述措施為期7日，並視乎疫情發展作出最新部署。

體院曾於3月因疫情嚴峻，及空手道隊員從外地集訓返港後確診新冠肺炎，而實施「封院令」，只准許全職運動員繼續在體院訓練，期間不得外出，不少運動員因而「閉關」逾一個月。李忠民表示體院目前仍是半關閉狀態，惟現階段暫未計劃重新「封院」。

香港羽毛球一哥伍家朗贊成體院實施新措施：「我很贊成體院的新措施，疫情再度爆發後，體院的應對措施來得比上次快，相信能夠更有效預防疫情。」至於會否擔心體院重新「封院」，他表示：「上次封院後，我在體院生活真的有點悶和枯燥。但始終安全至上，如果有需要再度封院，我都會繼續留在體院訓練。」

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