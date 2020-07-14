體壇真空期再臨　霍啟剛籲「拆牆鬆綁」批補助

再有多個體育比賽取消！新冠肺炎疫情嚴峻，近日本港已連續多日錄得雙位數字確診個案，政府周一晚（13日）宣布收緊禁聚令至准許最多4人的聚集，並於周三凌晨起關閉康文署轄下的康體場所，多項體育比賽及訓練因疫情加劇而被迫煞停或取消，勢對體育界帶來另一波衝擊。

被香港泳將視為衝擊奧運資格的長池游泳計時賽，原定在四月中舉辦，當時已因疫情嚴重而延期舉辦，香港業餘游泳總會表示今天因收到體院通知，場地最快在十月才再次對外開放，因此宣布該比賽正式取消。另外多項體育運動依賴康文署轄下場地舉行，香港羽毛球總會、香港劍擊總會及香港壁球總會亦相繼宣布取消或延期暑假的各項青少年比賽，以配合政府的疫情防控措施及減低社區傳播風險。

暑假本是開辦各項興趣訓練班的「旺季」，教練導師們都希望可以在暑假期間可以恢復正常開班，但因正值疫情肆虐緣故而無法如願，隨時全年零收入。港協暨奧委會副會長霍啟剛曾替業界發聲爭取抗疫基金作短期紓困，他在政府收緊各項防疫政策後，隨即在社交網站發文指「抗疫基金3.0勢在必行」：「業界燃眉之急絕對不容忽視，政府除咗要利用之前嘅基金餘額，拆牆鬆綁盡快批出補助外，仲要即時加碼以舒緩第三波疫情帶黎嘅壓力。」他同時批評政府抗疫基金力度和闊度不足，加上申請手續及條款繁複，未有妥善將補助送到業界手中。