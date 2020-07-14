杜國榆轉投阿爾巴尼亞球會

前港隊U23成員杜國榆(Remi)即將加盟阿爾巴尼亞超級聯賽老牌球隊柏迪遜地拉拿(FK Partizani Tirana)。Remi今年4月曾投效芬超球隊赫爾辛基體育會，但受疫情影響一直未有機會於正式比賽上陣，據其經理人公司透露，他已經與該芬超球隊分手，轉投柏迪遜地拉拿。這位台法混血守將回港後，曾與港超球隊傑志跟操，據了解Remi將於下周起行前往當地報到，將成為繼港隊女足代表韋婉婷之後，近日另一位外流阿爾巴尼亞的港將。

柏迪遜地拉拿上季重奪失落多年的阿爾巴尼亞頂級聯賽冠軍，可惜今季聯賽進入尾聲，球隊暫時只排名中游位置，近日球隊有重大人事變動，上仗與KF地拉拿的首都打吡大戰中，主帥梳曼尼(Adolfo Sormani)缺席沒有在場督軍，事後球隊於官方Facebook宣佈與這位意大利主帥分手。

梳曼尼其後接受意大利網媒訪問，就大爆他選擇離隊的原因：「近日球隊有人確診感染新冠肺炎，我隨即要求隊中所有人進行病毒測試，不過結果未出，球會已經要求我哋復操，我對呢個做法非常反感，認為球隊已經唔可以喺安全嘅情況下操練。」他交代其後隊中再多3人中招，未知情況會否影響Remi的行程，而柏迪遜地拉拿今季餘下3場聯賽，將由代理主帥Renaldo Kalari接手。