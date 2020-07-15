哥迪奧拿大反擊　高普寸王「請道歉」

曼城日前成功推翻「違反財政公平條例」指控，解除2年歐洲賽禁令，引嚟球圈極大反應，批評歐洲足協嘅「財政公平條例」名存實亡，利物浦領隊高普同熱刺領隊摩連奴，先後表態質疑判決結果，曼城領隊哥迪奧拿就忍唔住大反擊，直指一眾質疑曼城嘅人應該要向佢哋道歉。

高普早前表示，曼城上訴成功當日「唔係足球嘅好日子」，哥迪奧拿喺周三曼城賽前記者會就反擊：「嗰日唔係足球嘅壞日子，而係足球偉大嘅一日！我知道曼聯、利物浦、阿仙奴呢啲精英球會(對判決)唔係好舒服，但踢歐聯係曼城應得，如果唔同意，就喺球場上面擊敗曼城，而唔係喺後面吱吱喳喳。曼城已證明自己同所有歐洲球會一樣遵從規例，但摩連奴同其他領隊都知道，曼城嘅名聲已經受損，佢哋應該向曼城道歉。」

摩連奴較早前指曼城被罰款而解除禁賽係唔合理，因為罰款即係「身有屎」，不過「寸王」似乎都唔係好清楚今次判決細節，曼城被罰款係因為「拒絕同歐洲足協合作」，唔關佢哋係咪違反財政公平條例嘅事。英國《每日郵報》指出，曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、車路士、李斯特城、紐卡素同般尼8間英超球會，曾經聯手想「煮死」曼城。