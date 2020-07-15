當大衛雷斯遇上沙拿 你話邊個有計

英超周四凌晨上演重量級大戰，盡最後努力爭奪歐霸盃資格嘅阿仙奴，會喺酋長球場迎戰今季盟主利物浦，兩大豪門近年對戰經常上演「入球騷」，激戰可期。「兵工廠」主場出擊不容有失，利物浦喺冇壓力下出賽亦可盡情鬥攻，中位數3.5球嘅入球大值得一試。（Now 621、611周四凌晨3時15分直播）

阿仙奴上場聯賽輸畀熱刺後，距離第7位嘅錫菲聯4分，如果要透過聯賽拎歐霸盃入場券，最後3輪聯賽基本上係不容有失，今仗主場出擊一定要以3分為目標。

拿卡錫迪重拾射門鞋

阿仙奴近期失分，好大程度係因為防守經常出現低級失誤，但進攻表現其實唔差，箭頭拿卡錫迪最近重拾射門鞋，小將布卡約沙卡同尼高拉斯比比亦都上力，阿仙奴進攻更見流暢，加上王牌前鋒奧巴美揚近5場聯賽主場入6球，為爭奪金靴獎肯定會落力數胡。

利物浦已經贏得冠軍，可惜上場畀般尼逼和，今季主場聯賽連勝紀錄斷纜，依家目標係要以超過100分成績完成球季，球員冇壓力下可以輕鬆作戰，自然可以放膽進攻，穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼兩大射手都想提升入球數字，肯定會向阿仙奴瘋狂發炮。

另外，英超復賽後賽期排得密密麻麻，一向「大膽」嘅領隊高普自球隊鎖定冠軍後，不時都會派遣居迪斯鍾斯、南野拓實、尼高威廉斯等後生仔上陣，既可以畀佢哋吸收經驗，又能畀常規主力抖抖，而呢班「生牯仔」為博上位，定必踢得更賣力，隨時為球隊帶嚟驚喜。

值得一提嘅係，阿仙奴近年同利物浦交鋒不乏戲劇性比數，季初聯賽盃就曾經踢成5比5平手，睇番阿仙奴近9次對住利物浦，有8次總入球開4球或以上，今場必追3.5球嘅入球大。

名家：工廠仔

陣容圖

阿仙奴

26達米安馬天尼斯

20梅斯達菲 16洛賀丁 3基蘭泰亞尼

15美蘭尼爾斯 34格列沙加 8丹尼施巴路斯 77布卡約沙卡

19尼高拉斯比比 9拿卡錫迪 14奧巴美揚

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 4華基爾雲迪積克 12祖高美斯 26安德魯羅拔臣

5韋拿杜姆 3法賓奴泰華利斯 48居迪斯鍾斯

11穆罕默德沙拿 9羅拔圖法明奴 10沙迪奧文尼

直播表

周四1:00am 英超 曼城 Vs 般尼茅夫

Now 621

周四3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周四3:15am 英超 阿仙奴 Vs 利物浦

Now 621

周四3:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614