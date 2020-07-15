港超聯　陳偉豪結束21年球員生涯

香港足球代表隊前隊長陳偉豪，周二晚（14日）擔任一網上節目的嘉賓時透露，來季不再出戰港超聯，意味其長達21年的職業球員生涯寫上句號，但表示在掛靴後仍會繼續從事與足球有關的工作，當中包括籌組退役球員工會。

據「豪哥」透露，自己於今季早已有掛靴念頭︰「（下季）應該唔踢架喇，或者咁講啦，應該冇得踢架喇！都差唔多架喇，本身上年都諗住唔踢，去到開咗季之後『羅生』（香港飛馬會長羅傑承）就搵番我踢幫吓手，可能球隊喺助教度有需要，同補充番個板凳深度，所以叫番我踢。」

被問及有關其告別戰的詳情，陳偉豪則暗示該賽事是為早前退役的多年隊友陳肇麒而設，同時透露自己將來亦有望出戰港甲︰「其實係籌備緊告別戰，但唔係幫我啫！其實都有啲球員今年因為疫情關係，有好多都要退落嚟。我覺得係一個好好嘅時機，等啲踢得耐又本身轉行嘅，可以豁出去唔好諗咁多，因為都仲要等幾個月嘅時候，喺呢個時候轉都唔係壞事，但就唔好話係『告別賽』嘅，而係臨走前同球迷聚一聚，等大家有個開心嘅回憶。」

對於早前考慮出選下屆立法會「體育、演藝、文化及出版」界別一事，「豪哥」亦坦言在了解過其他業界後認為準備不足而打消了念頭︰「我都試過接觸過藝術界嘅工作者，原來佢哋好多都需要政府嘅幫助，但係我對佢哋個界別係完全唔熟悉，我同佢哋見面開過一次會嘅時候，我都有啲擔心幫唔幫到佢哋手。喺準備時間咁唔充足嘅情況下，我覺得（參選）未必幫到件事，我驚幫唔到之餘，會變成為負擔。」

將於未來繼續專注有關足球行業的「豪哥」，除了原有的「足球小將」計劃及評述員等工作外，亦即將開設「跟隊唔該」的網上頻道，以及預定於約8、9月發布新書《隊長秘章》。至於較為長遠的計劃，他表示希望能夠為退役球員籌組工會︰「希望有啲專業意見可以畀到足總，如果由一班踢開波嘅人以團體身分去發聲，佢哋嘅接受能力應該會高啲。」

現年38歲的陳偉豪，於1999年展開其職業生涯，曾效力過二合、流浪、夢想FC及香港飛馬等球會，生涯高峰期主要效力南華，期間獲獎無數，4次獲得頂級聯賽冠軍及多個本地盃賽冠軍，4次當選香港足球明星選舉最佳11人。國際賽方面，他曾65次代表香港隊在國際A級賽上陣，並擔任隊長多年，在2009年協助港隊奪得歷史性的東亞運動會足球項目金牌，而2017年6月7日對約旦的國際友誼賽，是他為港隊披甲的最後一仗。