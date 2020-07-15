薩斯索羅喪攻　祖記今晚要小心

今晚意甲重頭戲，榜首祖雲達斯作客鬥薩斯索羅。祖記連續2場聯賽失分，不過射手C朗拿度場場有士哥弗到漏；薩斯索羅4連勝信心爆棚，包括上場反勝拉素，力足同祖記鬥攻，一於博好分頭嘅3.5球大盤。（myTV Gold 301、Now 638、有線654及614台周四凌晨3時45分直播）

祖雲達斯近2場聯賽先後不敵AC米蘭及打和阿特蘭大，但因為競爭對手拉素3連敗，「祖記」領先優勢反拉開至8分。或者領先太多，球員開始鬆懈，近2場聯賽後防共失6球，幸好C朗拿度腳風甚順，復賽後6場聯賽場場有波入，個人轟入7粒，後防甩漏可用強大火力補救。

薩斯索羅近況大勇，聯賽已保持6場不敗，包括作客3比3激和國際米蘭，上場更反勝拉素累積4連勝，士氣如虹。薩斯索羅今季32場聯賽入59球、失54球，入球及失球數字同樣高企，遇強亦唔會死守，佢哋復賽後7仗有5場總入球達4球或以上，2.5球大盤固然可取，好分頭嘅3.5球大盤更吸引。

拉素誓吐「烏」氣

同時間開波仲有拉素作客烏甸尼斯，烏甸尼斯接近上岸決心未必夠；拉素雖已跌落第3位，但近7次對賽全勝，暫以29球領先射手榜嘅恩莫比尼對親烏甸都交到貨，包括首循環梅開二度，今場又係數胡好時機，客勝可取。

■笛子波童