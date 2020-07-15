世桌賽加碼　卓林普火箭挑戰史上最高獎金

會在下月開戰的世界桌球錦標賽贏得歷來最多的冠軍獎金，賽會周三（15日）宣布加碼，增設一Cue最高度數獎，連同打出147滿分的獎賞，隨時可袋走紀錄性的555000鎊！

除了冠軍得主可獨攬50萬鎊獎金之外，賽會宣布將今屆世錦賽的「147獎金」為4萬鎊，再加設15000鎊的最高度數獎，而事實上自「桌球皇帝」亨特利在2012年在世錦賽轟出147之後，未有球員試過在克魯斯堡劇院上打出滿分。換言之，若有球員在今屆世錦賽上打出147，將可多奪55000鎊（約54萬港元）的獎金。

被視為今屆奪標熱門的世界一哥卓林普，去年擊敗希堅斯首奪世界冠軍，袋走50萬鎊冠軍獎金，成為史上首位單季贏得100萬獎金的球員；而五屆冠軍奧蘇里雲則過去試過三次在克魯斯堡劇院轟出147，同樣被視為奪標熱門，他與卓林普都有能力挑戰今屆的「金多寶」。

當然幾位歷屆世界冠軍包括澳洲的羅拔臣、沙比及梅菲都會靜靜地行動，試圖挑戰這筆額外獎金。因為疫情而推遲的世界桌球錦標賽，將於本月31至8月16日進行。

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