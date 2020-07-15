ABL並非「壽終正寢」　今季斬纜展望2021　

早前有傳東南亞職業籃球聯賽（ABL）受主要贊助商財困影響，已關閉辦公室及遣散全體員工，聯盟恐「壽終正寢」。惟賽會周三（15日）發聲明，宣布2019/20賽季正式腰斬的同時，現正積極籌備來年賽季，間接粉碎解散謠言。香港東方行政經理李樹榮對賽會決定表示支持。

ABL在Facebook專頁發表聲明，提到自3月因疫情停擺後，儘管賽會一直想辦法重啟賽季，但受到部分國家入境措施影響，及考慮到社會責任和參賽者健康，決定把2019/20賽季定義為「未能完成」：「由於在聯盟現行的季後賽制度下，不可能決出一個名正言順的冠軍，所以聯盟會把這個賽季定義為『未能完成』。」

另外，早前因ABL首席營運總監Jericho Ilagan向媒體透露，聯盟辦公室已於3月30日暫停運作，加上主要贊助商亞洲航空陷入財政危機，令不少球迷擔心賽會或會「壽終正寢」。ABL亦藉聲明間接粉碎謠言：「我們將會全力籌備2021年賽季，希望與各參賽球隊商討後，能盡快公布第11季ABL的詳情。我們決心與所有球隊、商業夥伴和球迷一起重返球場。」

香港東方自2016/17賽季開始角逐ABL，首季即贏得總冠軍，一直兼顧ABL和本地賽季兩條戰線。球隊行政經理李樹榮對賽會決定表示支持：「我們在聲明發出前已知道賽會的相關決定。作為球隊管理層，我同意賽會決定和做法。因疫情關係，比賽存在很多不確定性，故此取消今季，直接籌備來季非常正確。」

至於2021年賽季能否順利舉行，他則抱持觀望態度：「環觀全球，體壇各項盛事皆受影響，或要視乎疫苗何時研發成功，才知道何時可復賽。我自己就採取樂觀的態度看待此事，既然聯盟預計2021年能夠復賽，我們也會用正面的心態去準備。萬事以安全為前題，不希望球員或社會大眾承受風險。」

東方龍獅隊長李琪表示，早前宣布延期已有心理準備賽事會腰斬，「雖然感到可惜，但這個決定都合理，始終安全是首要考慮。相信今年都未必可以開賽，但都希望下季能維持今季球隊數目，讓香港球迷可看更多較高水平賽事。」甲一聯賽暫定8月尾開季，李琪表示作為球員現時只能靠自己積極保持狀態，「待疫情減緩後，會重啟每月跑100公里及跑山計劃，練好體能。」