黃金寶李振豪拍住做大使　助港將全人發展

多年來為運動員提供全方位支援的香港教育大學(教大)，周三(15日)宣布委任「亞洲車神」黃金寶及對抗新冠肺炎半百天的空手道運動員李振豪為「精英運動員友好大學」大使，期望他們樹立榜樣，並協助本地運動員全人發展。

於2010年入學的黃金寶對於被委任感到榮幸。今年暑假即將畢業，寒窗苦讀近10年的阿寶，由運動員到轉型為運動推廣工作，當中曾因而暫緩學業，他坦言「讀書比踩單車困難」，但慶幸有師長及同學的支持及幫忙。作為父親的他以自己作為身教：「希望自己的學習經歷，可成為兒子的榜樣，讓他明白努力讀書，不輕易放棄的重要。」

至於另一位大使「豪B」李振豪，是首位確診染上新冠肺炎的香港運動員，經歷半百天的抗疫，他已回復正常生活及訓練，他感謝教大讓他一邊訓練一邉讀書，而他期望將來可實現開辦空手道學校的夢想，讓此運動可在學校普及。

教大於2010年起率先取錄精英運動員入讀健康教育榮譽學士學位課程，至今已有80多名精英運動員入讀教大不同課程；於2018年作出「精英運動員友好大學」承諾，並開展「精英運動員職業發展實習計劃」，支援運動員雙軌發展。

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