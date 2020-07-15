NBA確診數上升！夏登到埗須接受病毒檢測

帝王前鋒班尼斯在社交媒體發聲明，證實自己確診新冠肺炎，成為帝王第4位確診球員：「上周球隊啟程離開前，我檢測結果呈陽性。我目前感覺良好，沒有任何症狀，正遵守規定進行隔離，希望能夠盡快前往奧蘭尼會合我的球隊！大家注意安全。」帝王另外3位確診球員分別是布迪希特、查巴里柏加和阿歷士蘭恩，前兩者已抵達奧蘭多，但必須連續兩次檢測呈陰性方可參與訓練，而蘭恩仍在薩克拉門托隔離。

另外，上周四剛簽約加盟籃網的比士利，亦因確診新冠肺炎已離開奧蘭多迪士尼。籃網原因陣中多名球員染疫和受傷，才羅致睽違NBA一年的比士利回歸。沒想到比士利雖順利隨隊抵達奧蘭多，卻無法通過新一輪的病毒檢測，稍後會否歸隊仍是未知數。

至於先前傳出「中招」的火箭球星夏登已抵達奧蘭多，準備迎接即將重啟的賽季。據美媒《The Athletic》權威記者Shams Charania報導，夏登目前感覺良好，一直保持自我訓練，原先有傳他會等待已證實確診的隊友韋斯布克康復，再一起前往復賽地。但火箭社交媒體昨發佈夏登戴著口罩，拖著行李箱抵達酒店的影片，並寫道：「大鬍子到埗了。」根據聯盟規定，夏登須於酒店房間隔離兩日，並多次接受病毒檢測呈陰性，才能獲准與球隊會合，再進行團隊訓練。