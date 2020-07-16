利物浦2次「送禮」輸波　100分冇咗啦

穩奪英超冠軍嘅利物浦喺周四(16日)凌晨作客阿仙奴，連番「送禮」益對手，2位天價防線大將中堅華基爾雲迪積克、門將艾利臣比加先後犯錯，搞到紅軍領先之下，倒輸1比2畀兵工廠。利物浦經過連續2場失分之後，已經無法超越曼城2年前創下嘅英超100分紀錄。

利物浦今場原本有個好開始，踢到20分鐘由沙迪奧文尼射入打開紀錄，但領先下之下，反而踢得比較鬆懈，32分鐘中堅華基爾雲迪積克回傳乏力變「助攻」，被拿卡錫迪截到，再扭過門將艾利臣比加，射入空門。

轉個頭紅軍防線又出現失誤，今次輪到門將艾利臣比加解圍失敵，傳波「唔湯唔水」之下，又被拿卡錫迪截到，佢再傳中，由雷斯尼爾遜射入，協助阿仙奴臨完上半場反超前2比1。

華基爾雲迪積克同艾利臣比加2人身價合共達1.42億鎊(約14億港元)，一直被譽為紅軍復興嘅大功臣，但今場竟然一齊出醜，犯下低級錯誤，令人嘩然。

利物浦下半場原本有個扳平好機會，但穆罕默德沙拿射門，被阿仙奴門將達米安馬天尼斯神勇救出，最終利物浦繼被般尼逼和1比1之後，今場再失3分，即使贏晒餘下聯賽，最多都只能累積99分，無緣達100分大關。