【賽後解碼】蛻變！高效阿仙奴最可怕

阿仙奴落後1球劣勢下，反勝英超冠軍利物浦，打破之前連續10次對紅軍嘅不勝宿命，踢出今季代表作！

值得留意，兵工廠今場只有3次射入，就入咗2球，效率驚人，亦反映由阿迪達接手執教之後，逐漸走出雲格時代嘅「花拳繡腿」，改行務實路線。

阿仙奴今場第1腳射門，就係32分鐘拿卡錫迪射入扳平1球，第2腳射門係44分鐘雷斯尼爾遜射入反超前1球，換言之頭2次射門都轉化成入球，至於第3腳射門已經係89分鐘，但唔中目標。

反觀，利物浦全場有24次射門，其中8次中目標，但只入1球，更加突顯兵工廠今場把握力極高。

根據Opta公布，今場係阿仙奴自2003/04年球季有完整射門統計以來，最少射門次數嘅1場英超比賽，同時亦係兵工廠同對手射門次數相差多嘅英超比賽，但阿仙奴最後卻成為勝方，令人嘖嘖稱奇。

事實上，阿仙奴近年實力走下坡，早已退出爭標行列，以球隊人腳質素，亦冇本錢再踢雲格時代嘅華麗足球。少帥阿迪達因應情況，作出戰術轉變，甚至不惜放下身段，踢爛仔足球，明顯更加實際。

阿仙奴今場就加強前場壓逼，2個入球都係靠鋒線球員勤力跑動向對方守將搶逼，結果令利物浦防線犯錯。兵工廠經過今場成功經驗之後，應該開始搵到自己嘅定位同未來路線。