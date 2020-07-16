大衞施華1射1傳！哥帥想再留佢一季

英超冠軍利物浦Hea踢輸波，反而亞軍曼城仲落力，以2比1擊敗般尼茅夫，取得3連勝，34歲老將大衞施華今場做主角，先係自己射入1個美妙罰球，跟住助攻加比爾捷西斯入波。

大衞施華嘅大師級演出贏盡掌聲，領隊哥迪奧拿打算再搵呢位西班牙名將傾傾，希望佢改變主意，續約多1季。

大衞施華取得今季英超第10次助攻，以34歲零189日成為英超史上單季取得雙位數助攻嘅第3大年紀球員，僅次於2004/05年球季柏金(35歲零263日)以及2003/04年球季迪肯尼奧(35歲262日)。

大衞施華效力曼城10年以來，總共製造153個入球，包括射入60球及93次助攻，屬於同期製造最多入球嘅中場球員，可堪稱為英超近10年最佳中場。

最重要係大衞施華狀態仍然當弗，哥迪奧拿大讚佢係球場上嘅藝術家，英國傳媒指哥帥正在努力游說呢位西班牙同胞留隊多1季。

大衞施華喺季中已表明今夏約滿離隊，原本6月30日就可以走人，但英超因為疫情延期，佢簽臨時合約踢完所有賽事，先至離隊。不過，哥迪奧拿依家盛意拳拳希望佢留隊，可能情況又有變。