C朗10次射門冇次中！祖雲達斯連續3場失分

意甲榜首勁旅祖雲達斯又失分，於周四(16日)凌晨作客僅逼和薩斯索羅3比3，連續3場聯賽都贏唔到。球王C朗腳頭無靈，佢今場有10次射門，都入唔到波，連續6場意甲入波嘅走勢斷纜。

祖雲達斯開局唔錯，由丹尼路雷斯、希古恩各入1球，開波12分鐘已經領先2比0。不過，祖記之後被薩斯索羅嘅菲臘杜歷錫、杜文尼高貝拉迪、卡佩圖攻破大門，落後2比3。

雖然祖雲達斯64分鐘由阿歷士辛度扳平3比3，但始終未能再入球，其中C朗有10次射門都入唔到波，包括起碼浪費3次黃金機會。

如果C朗今場入1球，就可以成為意甲史上最快入到50球嘅球員，可惜佢表現走晒樣，唔止食白果，而且傳球成功率只有76%，2次嘗試扭過對手都失敗，賽後被評為6.6分，屬於祖記倒數第3位低分嘅球員。

意大利球壇重開後，C朗喺34日內已經踢咗9場比賽，包括7場意甲及2場意盃，而且每場都係正選，其中8場踢足全場，呢位35歲老將難免出現疲態，影響發揮。

不過，祖雲達斯仲有啲運仔，因為爭標勁敵拉素都失分，僅打和烏甸尼斯0比0，令祖記喺榜首仍然有7分優勢，但仲未計國際米蘭周五(17日)凌晨作客史帕爾嘅賽果。