中甲　羅素簽江西聯盛　北漂港將累積5人

因球隊退出，獲遷補升班中國甲組聯賽的江西聯盛，周四（16日）宣布從中超河北華夏幸福引入香港後衞羅素，令「北上搵食」港將人數維持在5人。

上季僅為河北華夏幸福上陣6場的羅素，自疫情期間一直盛傳獲多支中甲球隊提出借用要求。本報5月曾報道他極可能轉投中甲新軍江西聯盛，而這項消息在周四（16日）獲得證實。

江西在社交媒體公布，引入這名32歲香港「鐵衞」，征戰今季中甲聯賽。事實上，這名曾效力和富大埔、南華等香港球會的港隊主力，2018年亦曾登陸中甲，為老牌球隊遼寧宏運上陣29場攻入4球，其「北上」搵食經驗相當豐富，相信能為江西聯盛這支生力軍增強防守力。惟中國足協對今季中甲開鑼日暫時仍未有定案，羅素要為新東家上陣，相信還要等等。

至於其他「北上搵食」的香港球員當中，「樂仔」陳俊樂可謂目前最成功的1位。這位24歲中場現時效力中超廣州富力，在近幾場友誼賽均與比利時國腳丹比利一同正選上陣，更接連交出助攻，似乎已得到主帥雲邦賀斯歡心，出戰盛傳在本月25日開季的中超聯賽。

另外3位「北漂」球員分別為，現還與大連人有合約的艾力士、剛加盟梅州客家的梁諾恆，和上季效力貴州恆豐，今季還未公布去向的法圖斯。