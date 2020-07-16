美國超模玩謝NBA球星　緋聞男友復賽交鋒

美國超模Kendall Jenner對NBA球星情有獨鍾，與其傳過緋聞的5名球星，足夠組成一隊正選，實力更達季後賽級數。近月這套「陣容」再添一名猛將——太陽的「70分先生」布克。皆因在NBA落實復賽前，各球會嚴格要求球員自主隔離期間，布克多次被影到與Kendall單獨約會，猶如一對戀人。有趣的是，布克的好兄弟、76人後衞施蒙斯正是跟Kendall交往近兩年的前男友，惹來「派帽」疑雲。如今布克和施蒙斯已進入奧蘭多迪士尼準備復賽，8月中旬兩隊更會正式碰頭，成為另類焦點。

緋聞始於4月尾，布克被影到開着價值20萬美元的豪華房車，載着Kendall駛離亞利桑那州的一個汽車休息站，照片隨即引爆網絡。雖有消息人士向媒體澄清他們僅是朋友：「Kendall的社交圈很小，布克是裏頭的一員。他們只想透過這趟公路旅程透透氣，沒有違反社交距離和身體接觸準則。」但顯然沒有打消傳媒公眾的探究精神。

對女神早已傾心

布克被挖出16歲已經愛慕Kendall的「證據」。當時一名網民在社交媒體撰文：「還在等待Kendall的貼文，誰來幫幫我。」布克留言：「她不想要你，她是我的！」不僅如此，布克的正印女友、任職模特兒和美容院老闆的Hannah Harrison，在緋聞曝光後直接取消追蹤及封鎖布克，刪除曾經到太陽主場觀賽的舊照，更發限時動態表示：「生活有時很難，但終究會撐過去的。」令網民更確信緋聞屬實。

被捲進漩渦的還有76人球星施蒙斯。他與Kendall在前年夏天「撻着」，交往期間離離合合，最近一次被影到「同框」是在2月，兩人結伴觀看超級碗後，到邁阿密一間酒店的泳池邊曬太陽，更不時為對方塗防曬，非常癡纏。沒想到事隔兩個多月，伴在佳人身旁的，已變成經常一起打機「食雞」的好兄弟布克，疑似「戴綠帽」。但作為聯盟的花花公子，施蒙斯當然不甘示弱，隨着布克和Kendall再被影到在洛杉磯機場附近同車出沒後，施蒙斯亦被媒體爆料與前女友Tinashe舊情復熾。值得一提的是，當初這位R&B女歌手與施蒙斯分手的原因，正正因為Kendall的介入。

5大球星傳緋聞

不過，這段多角戀最焦點的人物還是Kendall。去年有惡搞網站將其傳過緋聞的5名球星——迪安捷奴羅素、奇勒臣、施蒙斯、古斯馬和格芬湊在一起，赫然發現可以組成一隊季後賽級數的正選陣容。當時Kendall直截了當回應：「5個裏面只有2個是正確的，謝謝。」相信是指曾公開承認戀情的施蒙斯和格芬。如今這套陣容再添一名全明星新貴布克，Kendall自然再度成為譏諷對象。

名媛家族成員埋身冇運行

熟悉NBA的球迷，相信不會對Kardashian家族感到陌生。這個美國名媛家族育有5個女兒，有趣的是，她們大多對NBA球員情有獨鍾，更因而衍生出「Kardashian魔咒」——但凡與Kardashian扯上關係的球員都會表現下滑，甚至跌落職業生涯低谷。

三女兒Khloe與湖人二連霸功臣奧當在2009年結婚，奧當婚後兩年被交易到獨行俠，從年度最佳第6人變成場均6.6分的邊緣人，後來更因吸毒險些喪命。Khloe在2016年與奧當離婚後，隨即搭上騎士球星卓斯坦湯臣。坐擁千萬年薪的湯臣竟在該季總決賽打出5.6分得5.8個籃板的災難性表現，翌季更陷入偷食醜聞成為眾矢之的，令當時效力騎士的勒邦占士亦有微言。二女兒Kim與堪富利斯為期72日的婚姻同樣轟動全美，儘管交往初期堪富利斯打出場均「雙雙」的生涯最佳表現，但離婚後他就成為NBA浪人，慢慢淡出球圈。

76人球迷聯署禁Kendall睇波

考慮到「Kardashian魔咒」的威力，76人球迷曾在2018年季初發起聯署，要求球會禁止Kendall進場觀賽，當中提到：「我們注意到施蒙斯正與職業生涯殺手家族的一員Kendall交往。76人今季主場10連勝，Kendall現身後即錄得首場敗仗，這絕非巧合。」想不到聯署一出，即獲得超過10,000個簽名，可見76人球迷的確不喜愛Kendall。如今施蒙斯與其分手，復賽後會否爆發，布克這顆新星又能否打破宿命，都讓人萬分期待。