皇馬贏波即封王！必定瘋搶

周五(17日)凌晨西甲進入尾2一輪，其中9場波同時間開賽，奪冠在望嘅皇家馬德里，繼續於B隊主場迪史堤芬奴球場迎戰維拉利爾。皇馬今仗贏波即提前封王，必定搶攻；維拉利爾亦要搶分保住歐霸席位，加上近年碰頭旺大手交易，2.5球大盤可取。（Now 632周五凌晨3時直播）

皇馬喺西甲復賽後表現勢如破竹，即使臨時棄用巴拿貝球場，搬到B隊主場作賽，成績冇跌反升，復賽後9戰全勝，當中7場保持清白之身，攻守兼備，趁住死敵巴塞不斷失分，依家佢哋喺榜首甩開4分，聯賽剩番兩輪，今仗只要全取3分，即可提早奪冠。箭頭賓施馬復賽後入5粒，連同「帶刀侍衞」沙治奧拉莫斯，多位球員都有入波能力，為捧盃必火力全開。

維拉利爾要爭歐霸

排第5位嘅維拉利爾上仗輸畀皇蘇，令佢哋緣盡前4，而且現時只領先基達菲同皇蘇3分，歐霸席位都唔叫得穩陣。「黃色潛水艇」今季火力驚人，入球數字僅次於皇馬及巴塞排聯賽第3，但失球數字同樣高企，復賽後曾同巴塞激戰輸1比4，可見遇強豁出去唔死守。兩軍近4次聯賽交手，全開3球或以上，大家都心急搶3分，肯定會鬥攻，捧2.5球嘅入球大最穩陣。