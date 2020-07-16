東京奧運命運未明　北京冬奧隨時都冇

東京奧運推遲到明年能否如期目前仍未知數，但日本已經準備申辦2030年的冬季奧運會，然而國際奧委會委員龐德坦言若疫情未受控，不單止東奧未能如期舉行，甚至連2022年的北京冬奧都可能受影響。

日本奧委會主席兼柔道名宿的山下泰裕表示：「如果2020東京奧運成功舉行，那我們對札幌舉辦2023年冬奧會的可能性上更有明確的前景。」札幌將與美國的鹽湖城及西班牙的巴塞隆拿拗手瓜爭逐主辦權。札幌曾於1972年舉辦過冬奧，而日本上一次舉辦冬奧已是1998年的長野。不過，山下泰裕承認由於新冠肺炎疫情的影響，帶來很多不確定性，2021年在東京舉辦奧運會是很困難的。

事實上，東奧能否如期上演仍有很多不明因素，有消息指明年春天會有定案，若情況太壞不排除會取消奧運，而IOC委員龐德周四更表示，2022年2月的北京冬奧仍在觀望名單之上；北京冬奧的舉辦日期為2022年2月4至20日，正是延期後的東京奧運賽期僅半年之後。

至於國際奧委會（IOC）主席湯瑪士巴治則表示希望按計劃在明年舉辦東京奧運會，他同時亦表示不希望東奧以無觀眾的形式進行。不過，巴治已宣布原定2022年10月在塞內加爾舉辦的第四屆青年奧運會則會推遲4年至2026年舉行。

山下泰裕對於東奧延期到明年，他坦言能否如期舉辦實在都很被動，「安全是我們首先要考慮，現在的問題是疫情被控制到什麼程度能夠被世界接受，我不知道標準。」這位柔道傳奇於80年被視為奪金大熱，但當年因為日本抵制錯過了莫斯科奧運，四年後他如願以償在洛杉磯摘金，他續稱：「外界有很多對奧運及殘奧能否如期舉辦的聲音，甚至有取消的建議，目前我們希望專注現在應該做什麼。」他再次重申日本隊奧運的目標是奪得30面金牌。

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