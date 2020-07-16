中超　「深圳人」戴偉浚投佳兆業

中超球隊深圳佳兆業，日前透過社交媒體公布14名新球員加盟，其中一位是曾效力狼隊U23，在港出生的英籍中場戴偉浚。從深圳公布的短片顯示，戴將穿上8號球衣，惟其選用的背部名稱，由慣用Dai轉用普通話拼音Dai W J (Wei Jun)，而非其名字的英文拼音Dai W T (Wai Tsun)，加上他在短片中道出的對白「嚟咗就係深圳人」，盡顯其積極融入內地文化決心。

下周五即將踏入21歲的戴偉浚在香港出生，少時曾在傑志足球學院、東方青年軍受訓，11歲隨家人移民英國，取得英國公民國籍，同時持有香港特區護照。他出道於英甲貝利，惟首季表現平平，未能替球隊護級降班英乙。及後短暫效力過牛津聯、荷乙烏德勒支青年隊，去年轉投狼隊U23，期間僅曾在低級別賽事上陣數場。

戴偉浚最為人熟悉並非其球壇事迹，反而是其「拒召風波」：2018年，時任香港隊主帥加利韋特徵召戴入選港隊，他聲稱受傷退隊，卻在數日後被發現前往荷蘭參與中國奧運隊選拔，可惜最後並無被選中。

近年戴年浚事業發展一般，為求出路，他在疫情期間跟從深圳佳兆業操練，曾在2場友賽中轟入世界波，表現受主帥鄧納東尼肯定，深圳更希望正式收歸己用。惟其英籍及港人身分一直阻礙着其球員註冊手續，皆因他沒有大陸戶籍，並非本地球員；又因為職業生涯首次註冊並非香港足總，未能符合「港澳台」內援註冊條件。有傳他為解決身分問題，曾打算同時捨棄其英國及特區護照，以直接取得內地居民身分以註冊成為本地球員。

不過，自深圳公布其正式加盟的消息，關於轉會和身分的問題似乎已迎刃而解，並有望在26日對廣州富力的首場中超賽事首次披甲。