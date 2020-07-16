後防頻蝦碌！曼聯會唔會又玩「讓4」

力爭下屆歐聯入場券嘅曼聯，周五(17日)凌晨作客水晶宮。水晶宮復賽後成為「強隊點心」，就連護級分子維拉亦能於其身上全取3分，相信以紅魔鬼勇態，客W手到拿來，但水晶宮近年主場鬥曼聯都能夠入到波，捧讓球客勝或上盤都有風險，轉捧2.5球入球大更佳。（Now 621及611周五凌晨3時15分直播）

水晶宮老帥鶴臣有「護級專家」之稱，今季水晶宮於復賽後首戰2比0擊敗般尼茅夫，連停擺前聯賽4連勝提早護級成功。縱橫球壇多年嘅鶴臣自有其成功之道，點樣做順水人情佢好在行，正所謂今日留一線，他日好相見，多個朋友好過多個敵人，自己任務完成，梗係唔好阻人發達。

水晶宮上岸放軟手腳

水晶宮護級成功之後，成績大倒退，對利物浦、般尼、李斯特城、車路士及維拉均輸波而回，錄得5連敗，其中對前列球隊劑劑大敗，3場總入球均於3球或以上。

曼聯上場主場大意畀修咸頓逼和，未能一舉進佔前4，幸佢哋勇態持續，復賽後除咗首戰賽和熱刺，其後連續4場聯賽均贏對手3球或以上，創下英超歷史。「紅魔鬼」嚟緊周日將會同車路士喺足總盃4強碰頭爭入決賽，今場或會收起保羅普巴，用麥湯米尼頂替，不過整體實力不減。

曼聯聯賽作客水晶宮亦有強烈數據支持，近5次獲4勝1和，相信今場可以全取3分，但過程未必如想像中輕易，因為呢4場勝仗當中，水晶宮都能夠入到波，有3場曼聯只係僅勝1球，加上曼聯後防大將哈利馬古尼近期頻頻出醜，今場捧讓球客勝有風險，既然呢4場全開3球或以上，今場捧2.5球入球大係更佳選擇。