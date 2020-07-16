專欄輪住嚟 一人一步，大家好做！

一人一步，大家好做！大埔體育會秘書長陳平，同球隊職、球員代表包括總監馮凱文、領隊Alan、助教陳旭智、球員陸平中、孫銘謙同埋杜瑋鴻，喺星期四（16日）就喺勞工處協調下，面對面、坐定定開咗第二次會，結果總算傾掂數，唔使搞到打官事。

雖然有份開會嘅幾位，都無好明確咁講到會議內容，只係喺會後拍晒膊頭話解決咗，但據講「條件」就同之前講過嘅差唔多，就係大埔體育會先出番3月未出嘅40%糧 (已經出咗)，再出埋4月，同埋5月嘅50%糧，之後就大家同心合力向贊助商方面，追埋啲餘額包括未出嘅糧同埋獎金。聽講大部分球員都接受呢個方案，至於已經返咗去祖家嘅外援，會方稍後就會有專人去跟進，希望喺人哋嘅足總或者球員工會做嘢前，搞番掂佢。

搞咗一大輪，總算解決咗逼切嘅問題，職、球員總算袋番大半佢哋應得嘅人工，至於事件可唔可以圓滿解決，就要睇之後嘅發展喇，希望唔好搞到要告嚟告去就好喇。

原本計劃會喺8月過去南韓試腳嘅孫銘謙，因為疫情嘅關係，聽講應該成唔到事住，等遲啲安排好啲先再諗，而「孫銘」亦都已經同一隊好積極擴軍嘅球隊傾到7788。

睇到今次大埔球員喺疫情之下，既要追討欠薪，又要搵班落，其實都幾無助，「我撐本地波」好想為佢哋做到少少嘢，依家喺度籌備當中，有消息會再同大家講，希望大家到時可以多多支持。

大頭