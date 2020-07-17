安東尼奧上鋪食大四喜　會唔會食滯呀？

今晚英超獨腳戲爆發護級關鍵戰，「錘仔幫」韋斯咸主場硬撼「大黃蜂」屈福特。依家兩軍同分排下游，仲未擺脫降班漩渦，不過「錘仔幫」主帥莫耶斯不愧為護級專家，臨近季尾撳掣瘋狂搶分，米查利安東尼奧大爆發佢應記一功，屈福特每逢作客例必腳軟，生死關頭寧願信「莫天才」，主勝有計。（Now 621周六凌晨3時直播）

雖然以31分排聯賽尾3嘅般尼茅夫喺周中以1比2不敵曼城，不過同得34分嘅韋斯咸及屈福特仍未解除降班威脅，為護級喺呢場「6分波」戰意唔使懷疑。

以波論波，韋斯咸班底確實唔錯，你可以笑主帥莫耶斯唔識帶豪門爭標，當年喺執掌曼聯搞到一鑊泡，但佢曾帶領愛華頓同韋斯咸成功護級，經驗豐富。韋斯咸近4仗聯賽取得2勝1和1負，狂搶7分，包括爆冷擊敗車路士，上仗對諾域治更狂派4蛋，前鋒米查利安東尼奧食出大四喜添，「莫天才」將呢位過去多打翼鋒嘅英格蘭球員改任前鋒，即喺近4場轟6粒，收到奇效，成為「錘仔幫」瘋狂搶分嘅最大功臣。

至於中場就由「老黃忠」麥克盧保帶住4件後生仔，活力十足，其中右翼查洛保自冬季轉會窗來投後愈踢愈有，處理角球亦有一手，成就韋斯咸季尾爆發嘅另一個關鍵。

另一邊廂，屈福特雖然連贏2場，但要留意全屬主場賽事，而上仗梅開二度嘅隊長迪尼，今仗因傷上陣成疑，連同長抖嘅迪路菲奧，火力進一步受削，何況「大黃蜂」一向客場發揮堅差，近4場聯賽作客輸晒之餘，仲1粒都入唔到，真係見到都唔開胃。加上近4次交手，韋斯咸獲3勝，明顯格食格，為盡快上岸必藉地利搶Ｗ，主勝值得捧場。

名家：法達斯維

屈福特近4場聯賽作客成績

4負 100%

陣容

韋斯咸

1法比安斯基

24賴恩費特歷斯 23伊沙迪奧普 21奧邦拿 3艾朗加斯威爾

28湯馬士蘇錫克 41迪格蘭賴斯

17查洛保雲 16麥克盧保 18柏保路科奴斯

30米查利安東尼奧

屈福特

26賓科士打

21基高費文尼亞 27基斯甸卡巴些利 4奇治戴臣 11阿當馬仙拿

29伊天卡普爾 19韋曉士

23伊斯美拿沙亞 16杜哥利 8湯卡華利

10韋碧克