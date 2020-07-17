美斯發火　巴塞隆拿歐聯前炒史坦恩

皇家馬德里提前奪得西甲冠軍，贏盡掌聲，相留巴塞隆拿連最後掙扎都做唔到，周五(17號)主場1比2輸畀奧沙辛拿，演出令球迷相當失望。阿根廷球王美斯賽後罕見發火，怒插巴塞隆拿已變成「弱旅」，表明歐聯展開前一定要變，矛頭直指教練史坦恩，據報巴塞隆拿好可能提早喺歐聯重開前易帥。

巴塞隆拿今年1月將教練華爾維迪炒魷，改由史坦恩執教，但之後多次傳出美斯等老臣子不滿教練戰術，西甲復賽後10場聯賽有4場失分，直接將冠軍斷送。美斯喺輸畀奧沙辛拿後亦終極爆發：「今場波反映球隊全年表現，非常唔穩定，直情係弱旅。皇馬場場贏係好勁，但我哋都幫佢唔少，巴塞隆拿嘅失敗係自己攞嚟，我講過好多次，球隊再咁踢係冇可能贏西甲，歐聯都係一樣，唔變嘅話我哋會輸畀拿玻里(歐聯16強對手)。」被問到呢番言論係咪向史坦恩施壓，美斯就冇直接回應，只係話：「如果我哋想(喺歐聯賽)拎好成績，好多嘢都要改變......」

帥位岌岌可危嘅史坦恩，賽前仍然話下季會繼續執教，不過輸波後就完全轉口風，表示唔肯定自己會唔會帶隊踢歐聯：「我係教練，要為球隊嘅情況負責，我希望歐聯重開嗰陣，巴塞隆拿會展現出另一種面貌，但我連自己下一步係點都唔肯定。」巴塞隆拿下月會喺歐聯16強次回合主場對拿玻里，2月份踢嘅首回合雙方打成1比1平手。

巴塞隆拿之前被傳想搵前球員、依家執教艾薩德嘅沙維回巢，另一人選就係目前自由身嘅前熱刺領隊普捷天奴，呢位阿根廷教頭曾經表示唔想同母會愛斯賓奴做對手，不過愛斯賓奴來季降落西乙，或者可以掃除普捷天奴教巴塞隆拿嘅一大疑慮。