澳職今午重開　FC悉尼活捉鳯凰

歐洲主要聯賽都踢到七七八八，依家就輪到澳職重開，今日打頭陣戲碼，就係1哥FC悉尼主場迎戰威靈頓鳳凰。FC悉尼雖未受疫情影響而星散，惟聯賽停擺已久，未必立即上力，縱有地利都會以穩陣行先，可敲半場和。（myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台周五下午5時30分直播）

新冠肺炎搞亂全球足球賽事，澳職一樣走唔甩，唔少球隊?外援選擇解約離隊，但貴為澳職傳統勁旅之一嘅FC悉尼未受影響，陣中首席射手方祖、中場鮑祖漢及連高域繼續留效，並且「受惠」於聯賽停擺，近兩年飽受傷患困擾嘅守將禾蘭特已經復操，為聯賽重開準備就緒。不過，悉尼於停擺前狀態開始下滑，之前7場正式賽事僅獲2勝，經過多月停擺後，能否立即入局頓成疑問，加上聯賽大幅領先下，完全唔使急，可以睇定嚟食，穩中求勝。

至於來自新西蘭嘅威靈頓鳳凰，為符合「袋鼠國」入境規定，早喺6月下旬已飛抵悉尼，經過14日隔離檢疫後上周正式復操，日前踢熱身賽大勝西悉尼流浪者3比0，不過贏波只因對手嚴重缺態，不足為信。

客軍鳳凰狀態欠保證

翻查紀錄，鳳凰近5次造訪悉尼4度落敗，明顯被食住，就算今季客場戰績有改善，亦不宜高估。始終停擺多時，今場猶如季初波，狀態欠保證，相信大家都會穩打穩紮，悉尼停擺前5場聯賽主場出擊4次開半場和，不妨再追。