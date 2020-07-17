數據唔呃人　馬古尼防守勁過雲迪積克

華基爾雲迪積克被公認為世界上最好的後衛之一，不過在上個夏天以破後衞世界紀錄8,500萬鎊，加盟曼聯的哈利馬古尼卻擁有更好的防守數據，一眾質疑馬古尼的球迷可能要大跌眼鏡！

馬古尼整季表現經常受到批評，不過雲迪積克在周三對阿仙奴的比賽中，亦因一次回傳失誤間接令球隊輸波，所以賽後英國《太陽報》就趁勢比較一下兩位在今季的數據。

雲迪積克今季上陣時間和馬古尼差不多，基本上都是場場踢足。不過雲迪積克卻斬獲4個入球和1個助攻，比起馬古尼的1入球1助攻優勝。另外雲迪積克在傳球成功次數和成功率分別有2,735次和89.18%，亦比馬古尼的2,006次和86.43%高。

除此之外，馬古尼其他數據都是較佳的一方。首先雲迪積克有一個直接引致入球的大失誤，而在鏟球和鏟球成功率方面，馬古尼的35次和60%比雲迪積克的23次和52.17%為高；馬古尼在封阻方面亦有18次，多雲迪積克4次；67次攔截更比雲迪積克的39次多出一大截。兩位高大中堅頂上功夫同樣出色，不過馬古尼的92次頭槌解圍次數，亦勝過雲迪積克的80次。

馬古尼雖然後上入球和傳送能力比雲迪積克弱，不過在防守數據上完全不失禮，曼聯只要給馬古尼配搭一位速度、轉身較快的中堅，後防線仍然可以信賴！