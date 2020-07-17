泰臣復出首戰對手曝光　竟然「唔係人」！

54歲的前世界級拳王泰臣宣布復出已經有一段時間，這位老拳王不斷在自己社交網宣傳復操進度，外界一直對於他的對手甚為關注，就連昔日的宿敵荷里菲特都「舉手」應戰，經過一輪大龍鳯之後，周五有消息指其復出首戰的對手竟然「唔係人」。

泰臣今次的對戰竟然走出擂台，美國傳媒報導指這位兩屆世界重量級冠軍將於8月9日會在洛杉磯海灘對戰海中的大白鯊；《鯊魚周》官方宣傳片已經在社交平台出戰，並以「地球上最壞男人-泰臣復出了」為標題，但目前仍未知泰臣屆時與鯊魚如何較量，而官方宣傳則補充介紹「有人會被咬的...」以增加懸念。

泰臣表示:「接受這個挑戰，可幫助我克服生活中所面對的恐懼，我54歲選擇復出，必須克服擂台上的恐懼感，今次這個節目，我要面對很多挑戰，激發很多潛力，亦克服了困難，完成人生的一個任務，這讓我更接近上帝。」過去《鯊魚周》節目亦曾試過邀請擁有奧運28面獎牌的「水怪」菲比斯參加，結果菲比斯在百米游泳比賽中以2秒不敵大白鯊。

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