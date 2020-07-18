列斯聯的黃金年代　竟係糖衣毒藥

列斯聯闊別16年後回歸英超，唔少球迷都對呢支「白衣軍團」非常懷念。列斯聯係英格蘭老牌勁旅，英超成立前最後一季英格蘭甲組聯賽(頂級聯賽)冠軍，就係由簡東拿帶領嘅列斯聯贏得，不過球迷印象更深嘅，一定係1999年開始、短暫而燦爛嘅青春風暴。

愛爾蘭名帥奧拉利喺98年執教列斯聯後，延續前任領隊格拉咸提拔新人嘅風格，成功發掘出大批星級新人，包括基維爾、阿倫史密夫、活基治、夏迪等球星，亦能獨具慧眼以平價收購大量好波之人，包括保耶、亨格比、布歷捷斯、米斯等，並且喺2000年殺上第3位晉身歐聯。

2000/01球季係列斯聯巔峰，同時亦係最致命嘅糖衣毒藥，當年列斯聯斥重金簽入里奧費迪南、羅比堅尼、維度卡同達葛治等球星，陣容極之豪華，球隊亦喺歐聯神奇殺入4強，不過風光背後，班主列斯度爾係孤注一擲，動用所有歐聯獎金同轉播收入去舉債增兵，可惜列斯聯之後未能再戰歐聯，重金簽入科拿、施夫莊臣等亦係失敗之作，喺冇歐聯收入支撐下即刻債台高築，3,000萬鎊賣里奧費迪南去曼聯令奧拉利同列斯度爾反目，之後更要不斷賣走球星套現，最終喺2004年宣布降班，一度陷於破產邊緣。