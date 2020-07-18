光輝同水手陪你在家佛系抗疫

澳職復賽之後，日日都有好戲上演，在家抗疫都唔怕悶，周六有珀斯光輝鬥中岸水手。

聯賽停擺期間多支球隊大執位，珀斯光輝就有隊長迪亞高卡斯度，以疫情影響為由拒絕踢今季餘下賽事。不過珀斯光輝實力強橫，前線仲有烏拉圭射手科拿路利壓陣。

中岸水手近年持續不振，之前兩季都排包尾，澳職停擺前10場聯賽輸晒，其中7場輸2球或以上，光輝主勝不容錯過。

焦點賽事直播表

周六3:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs 中岸水手

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周六5:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 橫濱水手

有線662及602

周六5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 清水心跳

有線655及605

周六11:15pm 意甲 維羅納 Vs 阿特蘭大

Now 638、有線654、614、662及602

周日0:30am 英超 諾域治 Vs 般尼

Now 621

周日2:45am 英足盃 阿仙奴 Vs 曼城

無綫85台

周日3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614