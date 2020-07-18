哥迪奧拿向3冠邁進　徒弟阿迪達交學費

英格蘭足總盃4強展開，阿仙奴同曼城今晚喺溫布萊球場率先拉開戰幔。曼城往績佔優，「兵工廠」近7次對賽全敗之餘，只曾入過2球，反觀曼城每場均贏2球或以上，級數明顯有別。「藍月亮」力爭做盃賽3冠王唔會手軟，讓球盤曼城讓1/1.5球，照捧上盤！（無綫85台周日凌晨2時45分直播）

曼城及阿仙奴周中聯賽同以2比1擊敗般尼茅夫及利物浦，「藍月亮」藉大衞施華爆發，一傳一射技術性擊倒對手；「兵工廠」砌低聯賽冠軍利物浦睇落好勁，其實要多得「紅軍」後防連番犯錯，阿仙奴全場僅得3腳射門，捱打下贏波帶幸運成分。

阿仙奴今季最為人詬病嘅，係後防經常出醜，不論梅斯達菲、大衞雷斯或哥拉辛拿斯，都未能予人信心。佢哋復賽首戰就慘吞曼城3蛋，當日後備入替嘅大衞雷斯先喺上半場截波失誤畀史達寧建功，再喺下半場初段侵犯馬列斯，領紅出場兼輸12碼，連同呢場敗仗，阿仙奴近7次對曼城輸晒，仲要全部輸2球或以上，話就話同屬英超Big 6，但近年差距已愈來愈大。

曼城歐洲禁賽令上訴成功，全隊都鬆口氣，可專注番未來賽事，何況「藍月亮」係上屆英足盃盟主，今屆肩負衞冕重任，球隊早已贏得英聯盃，正向英足盃同歐聯進發，力求成為「盃賽3冠王」，而且論執教功力，哥迪奧拿正正係阿迪達師傅，哥帥深明「放虎歸山」道理，就算領先都唔會勒住踢，寧願攞多幾個「燕梳球」，上盤值得捧場。