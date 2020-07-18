舒賀爾尼急流勇退　29歲提早退休

29歲的舒賀爾尼目前宣佈提早退休，這位德國前鋒目前正被多蒙特，外借到俄超莫斯科斯巴達，不過雙方已經達成共識，決定取消餘下的一年合約。

舒賀爾尼早前在個人的社交網站，上載一張拿著2014年世界盃冠軍的圖片，內容如下：「我想告訴大家我將會離開職業足球，我和家人想感謝所有陪伴我渡過非凡歲月的每個人，你們與我分享的支持和愛令人難以置信，甚至超出了我的想像！現在我準備迎接之後發生的一切美麗可能。」

他向德國《明鏡周刊》大方承認，退休的想法已經存在一段時間：「你必須要保持一定嘅角色，任何時候都唔應該有漏洞同弱點，先可以繼續生存，否則你將失去工作，同埋唔會獲得新工作。」

由此看來，舒賀爾尼主要退休的原因，是認為自己狀態下滑。舒賀爾尼出道自緬恩斯，輾轉效力過利華古遜、車路士和禾夫斯堡等球會，2016年以3,000萬歐元加盟多蒙特後一直發揮不佳，今季被借至莫斯科斯巴達，只在18次出場下取得2個入球，更因傷患自2019年12月就沒有再上陣。舒賀爾尼最「威水」必定要提在2014年世界盃決賽，補時階段助功馬里奧葛斯，替德國以1:0奪得世界盃冠軍。