【賽後解碼】阿迪達變哥帥寸王混合體

英足盃4強曼城對阿仙奴，亦係哥迪奧拿同阿迪達「師徒之戰」，結果青出於藍，今次由「徒弟」阿迪達勝出。呢位38歲少帥逐漸將兵工廠造成一支高效率，又不失華麗嘅球隊，甚至可以話係將哥迪奧拿嘅悅目踢法，以及「寸王」摩連奴嘅效率足球集於一身。

阿仙奴上輪英超對利物浦，全場只有3次射門，就入咗2球，以2比1擊敗有24次射門嘅利物浦，已令人嘖嘖稱奇，以為係「個別事件」。

阿仙奴今場又施故技，全場只有4次射門，並全部中目標，入咗2球，證明係阿迪達嘅精心戰術安排，而非偶然或者幸運，反觀曼城16次射門都入唔到波。

最難得係阿仙奴雖然攻門次數少，但踢法並唔沉悶，球隊今場第1個入球，就踢出巴塞味道，由後場組織，經過10位球員合共18腳傳送，由奧巴美揚射入，相當精彩，可以話係用哥迪奧拿嘅方式殺死哥迪奧拿。

事實上，阿迪達同哥迪奧拿都係出身於巴塞青訓系統，2人亦喺曼城教練團合作過3年，阿迪達嘅戰術有哥帥影子，並唔出奇。

2人最大分別係阿迪達球員時代大部份時間都喺英超度過，能夠將巴塞技術派同英式簡單直接嘅足球融為一體，甚至必要時不惜「泊大巴」，能屈能伸，阿仙奴未來日子令人期待。