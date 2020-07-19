西甲煞科喇　真係有啲唔捨得啊

皇馬日前2比1贏維拉利爾後，成功提早一輪贏得聯賽冠軍，這個冠軍別具意義，除了是他們第34次西甲封王之外，更是皇馬「後C朗拿度時代」，第一個聯賽冠軍。

皇馬星期日深夜出戰西甲最後一輪，對手雷加利斯仍須護級，最後一輪生死戰肯定搏盡，不過皇馬會否放過他們，真的不好說。

賓施馬上場梅開二度，今季累積21個入波，現在只落後美斯兩球，要拿神射手還有今場最後機會。

另外雖然歐聯席位已經塵埃落定，但歐霸席位誰屬仍是問號，第6至9位的皇家蘇斯達、基達菲、華倫西亞及CF格拉納達只相差2分，煞科戰將有分曉。

雷加利斯近4場聯賽成績

不敗 100%

陣容圖

雷加利斯

1艾雲古拿

19艾達雷布 3布斯天沙 15洛迪高泰連 22施奧華斯 16羅拔圖羅沙里斯

17查維亞伊拉素 23伊巴謙阿馬度 21魯賓佩雷斯 26拜恩基爾

20羅渣艾沙尼

皇家馬德里

13泰拔高圖爾斯

2丹尼爾卡華積 4沙治奧拉莫斯 3艾達米列達奧 23費蘭特文迪

16占士洛迪古斯 14卡斯米路 15費達歷高華維迪

20馬高阿辛斯奧 9賓施馬 25雲尼斯奧斯祖利亞

焦點賽事直播表

周日5:30pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 阿德萊德聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周日6:00pm 韓職 蔚山現代 Vs FC江原

無綫85台

周日9:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 修咸頓

Now621

周日11:00pm 英超 熱刺 Vs 李斯特城

ViuTV 99、Now 621、611

周日11:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周日11:15pm 意甲 帕爾馬 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周一1:00am 英足盃 曼聯 Vs 車路士

無綫85台

周一3:00am 西甲 雷加利斯 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一3:45am 意甲 羅馬 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602