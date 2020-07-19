雙核嚟料　曼聯今晚英足盃再鍊車

今晚上演另一場英格蘭足總盃4強大戰，曼聯喺中立場溫布萊球場出戰車路士，「紅魔鬼」曼聯狀態大勇，近5場取得4勝1和，中場「雙核」波基斯費南迪斯同保羅普巴拍檔愈踢愈順，加上雙方今季3次交鋒，「紅魔鬼」全部勝出，明顯食住車仔，今場開平手盤，捧曼聯穩陣。（無綫85台周一凌晨1時直播）

曼聯喺冬季轉會市場簽入葡萄牙國腳波基斯費南迪斯之後，中場組織力得到改善，加上另一位中場球星保羅普巴喺英超重開後復出，呢兩位猛將合作迅速擦出火花，帶動曼聯攻力大增，加上格連活特、拉舒福特等攻擊主力愈踢愈生猛，協助球隊近期經常取得大勝，當中對錫菲聯、白禮頓、般尼茅夫，以及阿士東維拉都贏3球或以上，明顯愈踢愈有信心。

蘇斯克查今季食住林柏特

「紅魔鬼」除咗近況大勇之外，對賽往績亦剋住車路士，今季英超首輪賽事就以4比0「拆車」，其後又喺英聯盃及聯賽次循環擊敗「藍戰士」，可見「紅魔鬼」主帥蘇斯克查對於拆「車」甚有心得，今場隨時再贏多一次。

另一邊廂，車路士喺英超重開後表現飄忽，近5場輸2仗，而且2場敗仗合共失咗6球，防線演出非常唔穩陣。車路士上場聯賽對住篤定降班嘅諾域治，結果只能憑33歲老將基奧特攻入全場唯一入球，小勝1比0，表現缺乏霸氣，喺其他球員包括巴克里、佐真奴費路都唔係踢得特別好之下，今場遇上實力更強嘅曼聯，恐怕都好難逃出「魔掌」，中立場開平手盤，曼聯值得捧場。