中超　開鑼在即！陳俊樂：要爭正選！

新一季中超開鑼在即，港足代表陳俊樂所效力的廣州富力，將於大連賽區進行為期超過兩個月的首階段閉門作賽，同區對手包括FC廣州、FC江蘇、FC山東、河南建業、大連人、FC上海和深圳佳兆業。周日（19日）廣州富力率先抵達所屬賽區，入住球隊下榻的酒店，為中超開鑼作最後準備。

早前廣州富力聯賽開鑼前熱身賽最後一擊，「樂仔」繼續穩坐正選位置，最終幫助球隊以4比0擊敗對手河北華夏幸福，以一場大勝為球隊熱身賽期作終結。這位北上中超搵食的24歲港足代表，過去幾個月深得球隊主帥雲邦賀斯歡心，頻頻於正選大軍中出現，表現得到肯定，「樂仔」近日接受內地媒體專訪時，就坦言期待開咧後自己能繼續獲得重用：「希望可以喺嚟緊嘅中超賽場，可以爭取到正選出場機會。」他認為在雲帥教導下，自己在個人或球隊戰術理解上更清晰，而雲帥亦對「樂仔」的場上表現有特定要求：「佢會希望我覆蓋更多場上範圍，利用我多跑動呢個優點，喺防守或進攻上對球隊有幫助。」

廣州富力到達大連賽區後，將和所有參賽球隊一起入住位於賽區內的皇冠假日酒店，「樂仔」透露球隊開咧前將繼續集中訓練備戰，而廣州富力首戰將於7月26日面對深圳佳兆業。